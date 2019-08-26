台中豐原監理站製作政策懶人包，讓您速懂汽車主要駕駛人登記制度。（豐原監理站提供）

台中豐原監理站製作政策懶人包，讓您速懂汽車主要駕駛人登記制度。（豐原監理站提供）

台中豐原監理站製作政策懶人包，讓您速懂汽車主要駕駛人登記制度。（豐原監理站提供）

汽車主要駕駛人登記制度自4月1日實施，將可解決民眾「開車不是你，卻要你繳費」困擾，台中豐原監理站轄區申辦登記人數至今約近3000人，呼籲民眾可透過3種方式擇一申請， ETC通行費及停車費將直接寄給主要駕駛人。

豐原監理站站長許國良表示，因目前汽車車籍登記的車主，有部分不是主要駕駛人，罰單因法令限制還是寄給車主，因此往往有交通欠費例如ETC通行費及停車費，雖然寄給車主，但開車的人卻不知道。

汽車主要駕駛人登記制度自4月1日開始實施，截至目前為止，豐原監理站轄區申辦登記人數約近3000人，為推廣讓更多民眾了解申辦好處，解決民眾「開車不是你，卻要你繳費」困擾，豐原監理站特製懶人包供大家速懂。

豐原監理站指出，民眾可透過3種方式擇一申請，包括臨櫃、傳真及網路辦理，新制度就是要將交通欠費寄給駕駛人，此規定雖不是強制性，但卻更便利大家繳費，有需要民眾可多加利用。

(中時 )