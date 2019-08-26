各級學校陸續開學囉！台中市北區社區公共托育家園26日舉行開學典禮，由4位專業人員照顧12名未滿2歲兒童，社會局副局長陳仲良為每位小朋友別上專屬小名牌並致贈開學小禮。陳仲良表示，托育家園提供健康快樂優質照顧空間，讓家長安心送托，孩子們快樂成長。

開學活動於北區太平國小川堂展開，由體適能哥哥帶來精彩帶動唱，現場的小朋友各個充滿活力，跟著體適能哥哥舞動身體。

陳仲良指出，為提供家長多元、近便與平價的托育服務，市長盧秀燕提出「公托倍增計畫」，運用社會住宅、社會福利館及閒置校舍；並透過跨局處合作，使用學校教室、社區活動中心空間等，設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園。

陳仲良說，北區社區公共托育家園申請前瞻基礎建設計畫補助，市府自籌部分款項，規畫設計可自由探索的遊戲區、用餐區及睡眠區等多元空間，由4位專業人員照顧12名未滿2歲兒童，強調舒適、衛生且安全的類家庭照顧環境，讓小朋友得到最好的照顧。

陳仲良強調，社區公共托育家園採日間收托，每所收托12名嬰幼兒，每月收費1萬元，並協助家長申請托育費用補助，一般家庭3000元，中低收入家庭5000元，低收入戶及其它弱勢家庭7000元，第3名以上子女再增加1000元整，減輕家長育兒負擔。

(中時 )