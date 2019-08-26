嘉義市「嘉園」巷弄長照站揭牌，長輩表演節目歡慶。（廖素慧攝）

嘉義市東區巷弄長照站再增一處，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院在嘉義大學林森校區成立「嘉園」巷弄長照站，守護長輩，26日由市長黃敏惠、嘉基院長姚維仁、嘉義大學校長艾群共同揭牌。

黃敏惠說，「嘉園」是東區新增的C級巷弄長照站，且是全國第1個設在校園的長照站，整合嘉基醫療專業、嘉大教學、社政及衛生單位的資源，市府也規畫提供公車服務，以期在少子化、高齡化的挑戰下，提供優質的長照服務。

艾群說，嘉義大學有4個校區，林森校區利用閒置空間，與嘉基合作打造巷弄長照站，運用嘉大體育與健康休閒學系，每周一、周五為長輩設計身體平衡、上肢活動的系列課程，師生可以學有所用，並促進長輩接觸人群，以預防或延緩失能。

姚維仁說，嘉園巷弄長照站設在校園裡，結合教育、醫療、社政、衛政及社區，是全國首創，未來將繼續推廣此模式，讓民眾在嘉義市安心活動、健康老化，成為幸福城市指標。

市府表示，嘉義市目前建置4A（社區整合型服務中心）60B（社區複合型服務中心）14C（巷弄長照站），年底前目標將有20個C級巷弄長照站，因應「嘉園」巷弄長照站設立，市府將配合提供市區公車服務，此外，針對尚無市區服務的長照站，市府也正規畫提供幸福公車服務，以計程車或中巴取代傳統公車，若有多人預約時可彈性發車，提供客製化服務。

(中時 )