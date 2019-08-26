大安新幹線658線下個月起將延駛到大安濱海樂園，市議員吳敏濟分贈市民時刻表。（陳淑娥攝）

大安區位處台中西北邊垂地帶，交通十分不便妨礙發展，大安新幹線658線行駛國道，大幅縮短往來市區時間；由於北汕路完成拓寬克服交通瓶頸，658線自下月起將延駛至大安濱海樂園，每天雙向共30個班次，以促進當地觀光發展。

市議員吳敏濟26日在大安濱海樂園起點站舉行通車說明會，他自費印製數萬份時刻表分贈市民，鼓勵大家多多利用便捷的公車服務。

吳敏濟表示，大安新幹線658線行駛國道，大幅縮短往來市區時間，上學、上班、就醫、洽公及購物都十分方便，大安濱海樂園附近的福住、海墘等居民，也盼望享有相同便利，但因入園的北汕路狹窄，公車進出不便而未能實現。

吳敏濟指出，他爭取拓寬北汕路克服入園交通瓶頸，且北汕溪南岸大安媽祖園區已完工，直達公車需求更為殷切，他召集相關單位會勘，均同意將自大安區公所發車的658主線，向北延長到大安濱海樂園發車。

台中市公運處表示， 658國道公車自9月1日起，每天雙向共有30個班次，往來惠文高中與大安濱海樂園，享有10公里內免費優待，另外，副線海墘國小發車往返惠文高中，每天雙向也達26個班次。

當地福德社區發展協會理事長林明要指出，658延駛到大安濱樂園，獲益最大的就是老人和學生，無論是到大醫院看病，或是到國高中就學都十分方便，里民不必再走那麼遠的路。

大安區公所主秘許宏綺表示，大安濱海樂園沒有直達公車，舉辦活動時交通一直是個問題，特別是每年舉辦砂雕音樂季，觀光人潮接駁不便，有了直達園區的658公車之後，希望遊客多多利用便捷的公車服務來大安遊玩，促進大安的觀光發展。

(中時 )