台灣一姊戴資穎，上周在世界錦標賽止步八強，不僅無法重返球后寶座，本周世界排名也將被大陸好手陳雨菲超越，滑落至第三，甚至下周還將跌到第四。

日本選手山口茜目前93930分依舊穩居球后寶座，上周在世錦賽首戰就爆冷落敗，戴資穎的世界排名積分91845分，只落後山口茜2085分，戴資穎原本只要能夠闖進四強就能進帳9600分，有機會奪回球后頭銜，沒想到卻在八強賽敗給了後來摘下冠軍的印度名將辛度，獲得7200分，世界積分來到92625分。

由於大陸選手陳雨菲在世錦賽雖止步四強，但得到了9200分積分，扣到整年度最佳第十場的積分7000分，本周可增加2200分，進而以92765分超越戴資穎，因此重返球后之路夢碎的戴資穎，本周的世界排名將滑落至第三。

壞消息還不只於此，世界羽聯本周沒有安排賽事，但去年同時期戴資穎在印尼亞運會摘下女單冠軍，獲得9200分，下周將被扣掉2780分，積分剩下89845分。

這次世錦賽不敵辛度以銀牌作收的日本選手奧原希望，將獲得11000積分，本周增加3300分，總積分92136分。

山口茜去年亞運會止步四強，陳雨菲和奧原希望都在八強落敗，因此3人在下周的世界排名積分不會被扣分，戴資穎的排名也將從本周第3，下周再滑落至第4，這也是戴資穎在206年11月17日(當時世界排名第五)之後最差的排名，同時世界女子羽壇也將再次進入戰國時代，山口茜與陳雨菲的球后爭奪戰也將更加白熱化。

(中時電子報)