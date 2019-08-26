國安私菸案 台北地院公開抽籤分案

國安私菸案，台北地檢署起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人後，今天以公開抽籤方式，最後由楊世賢法官中簽，邱瓊瑩任審判長，李陸華法官陪席法官，共組合議庭，楊世賢法官閱卷後將針對在押的吳及張，決定羈押與否。

檢方指控，吳宗憲、張恒嘉負責這起國安特勤團購免稅菸，7月22日，張恒嘉指示華航人員將5個AKE行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲等8人即將預購9200條及機上購買597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門之課稅點，被檢調當場攔下查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣587萬3984元。

檢方認為，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉以及7月22日負責押運菸品的士官劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維等8人均涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第4款「以公用運輸工具裝運漏稅物品」罪、第6條第1項第5款「對於非主管及監督事務圖利」罪及《稅捐稽徵法》第41條第1項「納稅義務人以不正當方法逃漏稅捐」罪。

(中時 )