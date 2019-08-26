行政院長蘇貞昌（右）26日提前頒贈金鼎獎獎座給罹癌體弱的辛佳慧(左)，表彰對兒童權益的關懷、台灣社會前進的貢獻。(陳怡誠攝)

榮獲今年金鼎獎「特別貢獻獎」的兒童文學作家幸佳慧，因去年檢查發現罹患罕見的壺腹癌，21日在臉書發文透露主治大夫說自己可能等不到9月12日金鼎獎頒獎典禮。行政院長蘇貞昌26日邀幸佳慧到院，感謝她對兒童權益的關懷及對台灣社會前進的貢獻，先致贈她金鼎獎獎座。

蘇揆邀幸佳慧到政院，感謝其在出版創作領域之傑出貢獻。包括文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠及許多創作者、出版界等人士都出席

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