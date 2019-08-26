兒童文學作家幸佳慧罹癌體弱 蘇貞昌提前頒金鼎獎 17:072019/08/26 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌（右）26日提前頒贈金鼎獎獎座給罹癌體弱的辛佳慧(中)，表彰對兒童權益的關懷、台灣社會前進的貢獻。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（右）26日提前頒贈金鼎獎獎座給罹癌體弱的辛佳慧(左)，表彰對兒童權益的關懷、台灣社會前進的貢獻。(陳怡誠攝) 榮獲今年金鼎獎「特別貢獻獎」的兒童文學作家幸佳慧，因去年檢查發現罹患罕見的壺腹癌，21日在臉書發文透露主治大夫說自己可能等不到9月12日金鼎獎頒獎典禮。行政院長蘇貞昌26日邀幸佳慧到院，感謝她對兒童權益的關懷及對台灣社會前進的貢獻，先致贈她金鼎獎獎座。 蘇揆邀幸佳慧到政院，感謝其在出版創作領域之傑出貢獻。包括文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠及許多創作者、出版界等人士都出席 (中時 ) #金鼎獎 #兒童 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 對台軍售F-16 66架 陸：將制裁相關美企 04:102019/08/22 全球財經 北市建議擴大東協、中東免簽 04:102019/08/23 金融．稅務 財產申報 蘇貞昌、陳其邁存款差近10倍 10:522019/08/23 政治 蘇揆「突襲」視訊會議 韓：禿頭空中會備感親切 09:382019/08/24 政治 蘇揆防颱查勤 找不到澎湖縣長怒飆 10:252019/08/24 社會 蘇貞昌：年改紛爭 應塵埃落定 11:192019/08/24 政治 蘇揆點名首長應變風災 韓國瑜過關 12:582019/08/24 政治 蘇貞昌：一起堅守崗位 把災害降到最小 15:232019/08/24 政治 蘇貞昌肯定韓國瑜 網用這句歇後語總結 15:042019/08/24 政治 晶晶體、塔羅牌、總統級提問 蘇貞昌都回應了 16:202019/08/26 政治 生活熱門新聞 氣象局：熱低壓最快明天成颱 路徑曝光 - 生活 捷運三鶯線延伸桃園八德段 國發會審查通過 - 生活 12號颱風「楊柳」可能生成！週四起變天 - 生活 台南東西向重要通道和緯路最後1里路110年全線開通 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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