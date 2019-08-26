金曲歌王蕭煌奇首度挑戰舞台劇《遇見自己》，最終場於25日圓滿落幕，一連三場精彩演出，讓觀眾留下美好回憶，劇中改編蕭煌奇人生故事，曾經蕭煌奇帶著自組的視障者樂團「全方位樂團」搭飛機，卻因視障者身份被請下去，這次在舞台劇中，蕭煌奇特別要求導演在這段歌詞從「向前走」改為「X你X」，才最能表達當下情境，果然後來演出「笑果」十足，當下逗得觀眾粉絲們哄堂大笑，拍手叫好。

《遇見自己》由表演工作坊導演丁乃箏改編自蕭煌奇2002年的自傳故事「我看見音符的顏色」，劇中蕭煌奇動人的音樂歌聲、酸甜的初戀故事、求學練團過程、出國演出等，還有許多蕭煌奇未成名前所碰到的不公平待遇。蕭煌奇帶著自組樂團搭飛機回台灣，當時被以「視障人士屬於無自主能力性質的人，碰上意外機上人員無法給予照顧」理由，如果全團不下飛機飛機就不開，經驗讓他很難忘，種種艱苦過程透過導演用喜劇手法轉化。

蕭煌奇首度主演舞台劇，在台詞、歌詞、走位和演戲技巧常一個頭兩個大，連演3場的壓力，讓他坦承「比連開1個月小巨蛋演唱會的壓力還重」，尤其在演出前一刻導演都還在改腳本，需要重新再記台詞和走位，他壓力大到在演出前夕要導演「拜託不要再改了！」

完美演出加上人生故事太勵志，觀眾紛紛上網留言大讚「是近幾年看過最好的舞台劇」、「一定要加場啊」，更有網友對蕭煌奇舞台上能歌又能演的實力感到不可思議，逗趣詢問歌王「你還有什麼不會的？」《遇見自己》舞台劇即將前往上海巡演，蕭煌奇近期也將推出新專輯。

蕭煌奇開心與《遇見自己》舞台劇劇組工作人員合照。（環球音樂提供）

蕭煌奇開心與《遇見自己》舞台劇劇組工作人員合照。（環球音樂提供）

《遇見自己》由表演工作坊導演丁乃箏改編自蕭煌奇2002年的自傳故事「我看見音符的顏色」。（環球提供）

蕭煌奇與表演工作坊合作，首度主演舞台劇《遇見自己》。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇首度挑戰舞台劇《遇見自己》，融合蕭煌奇動人的音樂歌聲、酸甜的初戀故事、求學練團過程、出國演出等。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇首度挑戰舞台劇《遇見自己》。（環球音樂提供）

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