郭姓男子開車行經嘉義縣中埔鄉大義路與司公廍附近交岔路口，突然撞上被另1部車撞擊彈飛的男子，被依肇逃傷害罪起訴並簡易判決，但郭男上訴，法官引用大法官釋字第777號對「肇逃」的解釋，判決郭男無罪。

郭男於今年2月8日上開車行經嘉義縣中埔鄉大義路與司公廍附近的交岔路口，剛好曾姓男子徒步穿越路口，走到路中央時交通號誌變成紅燈，曾男站在行車分向線上，遭李姓男子駕駛的自小客車撞擊，彈飛到對向車道，此時號誌轉為綠，郭男開自小貨車撞到曾男後離去，曾男頭部外傷、腦震盪，檢方依肇事致人傷害罪起訴，獲地院簡易判決，郭男不服提起上訴。

嘉義地院撤銷簡易判決，由法官開合議庭審理此案，法官勘驗案發當時其他車輛的行車紀錄器、路口附近超商監視器，認為郭男於綠燈亮時起動車子，曾男突然彈飛到他行車的車道，時間僅有1秒，此時郭男踩煞車又扭轉方向盤閃避，這些連續動作超過1秒，顯見郭男沒有足夠的時間應變突如其來的變化。

法官認為郭男對此車禍發生沒有故意或過失，依據今年5月司法院公布的大法官會議釋字第777號對「肇逃」的解釋，判決郭男無罪。

(中時 )