勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心今（26）日舉辦「就業心理戰-銀向職場我最行」就業準備課程，邀請創意設計公司執行長擔任講師，為14名有意重返職場的銀髮民眾，分享就業趨勢、教授履歷撰寫及實際演練面試技巧等，助學員強化就業前的準備，提升成功重返職場的機率。

年齡最長的78歲學員王中津說，他擁有30年領隊工作經驗，曾帶領遊客到世界各國遊歷，賺取收入的同時，也廣交朋友，開拓視野，非常熱愛旅遊業，但隨著年紀漸長，體力逐漸下降，又有經濟上需求等，近年準備轉換職場跑道，求職過程因職涯發展方向不明確，以及面試時履歷資料不適切、穿著較為輕便等，最後均未獲得錄取。

王中津說，南區銀髮中心輔導員得知他的情況，主動推薦他參加就業準備課程。在今天的課程中，他除了透過講師講解掌握現今就業市場趨勢，也透過實際演練企業界各種面試型態，了解肢體語言、面試微心理學以及履歷撰寫的技巧等，有助日後求職面試有信心，可以更精準回答企業的提問，表達自我的優勢，提高錄取的機會。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助有意重返職場的銀髮民眾，建立求職自信，增進抗壓力與容挫力，中心辦理就業準備課程，助銀髮民眾掌握求職技巧，課程結束也提供適當職缺，輔導銀髮民眾撰寫履歷並鼓勵前往面試。南區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業，洽詢(07)2222778。

(中時 )