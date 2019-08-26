川普讚美習近平 稱美中可望達成貿易協議 17:112019/08/26 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普參加7大工業國集團（G7）峰會。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天表示，中國昨晚致電美國貿易談判人員，雙方2度通話；中方表達想重回談判桌和達成貿易協議。川普說，雙方很快將開始磋商，他並認為能夠達成協議。 據《中央社》報導，川普在7大工業國集團（G7）峰會場邊發言表示，這對全世界來說是非常正面的發展。川普還稱中國國家主席習近平是很棒的領導人，並對於他想要達成協議和追求局勢平穩表示歡迎。川普說，中國並不想失去自己的供應鏈。 美中兩國日益緊繃的貿易戰23日急速升溫，兩國互對彼此貨品擴大關稅報復行動。 (中時 ) #川普 #協議 #貿易 #習近平 #G7峰會 也許您會感興趣 推薦閱讀 對陸強硬卻惹麻煩 川普拚總統路陷2大困境 08:302019/08/22 財經 美國經濟衰退 川普甩鍋 04:092019/08/22 論壇廣場 羞辱？欲買格陵蘭遭打槍 川普怒嗆一句話 14:592019/08/22 國際 不再是朋友 習川關係急凍 04:102019/08/25 兩岸要聞 不演了！川普稱習近平「敵人」原因曝光 04:262019/08/25 國際 G7峰會第二天 川普自說自話 04:102019/08/26 財經要聞 擔心經濟不振 影響明年大選！升高陸美貿易戰 川普後悔 04:102019/08/26 國際大事 《國際經濟》對陸加稅有轉圜？白宮澄清：川普後悔沒祭更高關稅 10:342019/08/26 財經 美中貿易戰弱雞賽局 川普關稅牌百種解讀 11:532019/08/26 國際 美兩最高經濟官員：還不到下令美企撤陸時候 15:282019/08/26 國際 國際熱門新聞 陸反加稅要對話！川普稱會達成協議 - 國際 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 沒在怕美關稅戰！陸前高官：北京還有這4招因應 - 國際 華郵：川普擅於耀武揚威 這回在G7卻吃不開 - 國際 川普讚美習近平 稱美中可望達成貿易協議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。