美國總統川普今天表示，中國昨晚致電美國貿易談判人員，雙方2度通話；中方表達想重回談判桌和達成貿易協議。川普說，雙方很快將開始磋商，他並認為能夠達成協議。

據《中央社》報導，川普在7大工業國集團（G7）峰會場邊發言表示，這對全世界來說是非常正面的發展。川普還稱中國國家主席習近平是很棒的領導人，並對於他想要達成協議和追求局勢平穩表示歡迎。川普說，中國並不想失去自己的供應鏈。

美中兩國日益緊繃的貿易戰23日急速升溫，兩國互對彼此貨品擴大關稅報復行動。

(中時 )