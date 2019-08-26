行政院長蘇貞昌下午接見兒童文學作家幸佳慧，幸佳慧獲得今年金鼎獎「特別貢獻獎」，但去年被檢查出癌症，可能無緣領獎。行政院長蘇貞昌特別提前在今天下午頒發獎項給幸佳慧，感謝及肯定幸佳慧的貢獻。

蘇揆說，金鼎獎是國家級獎項，今天在行政院大會堂要把終身成就特別貢獻獎頒給幸佳慧，就是要表達肯定及感謝幸佳慧，蘇揆說，幸佳慧用非常純熟精妙的文筆，讓孩子了解方方面面，不只了解自已，了解周邊，更了解社會跟國家，對台灣、整個環境及各方面，她都用說故事的方式，讓孩子深入淺出了解而更進一步對環境展現大愛。

幸佳慧今天帶著虛弱的身體到行政院領獎，因為去她被檢查出得到罕見癌症 ，她曾在臉書表示，主治醫師說她可能領不到9月12日頒發的金鼎獎。她表示這是她這輩子得到最高獎項、也是最榮耀的場合，她從小聽到大的一句話就是她「衝太快」，台灣跟英國的教授都說她衝太快，沒有在睡覺，因為自己覺得這個國家有好多事情要做，但自己做的事情太少了。

幸佳慧1973年生，國立成功大學中國文學系學士、藝術研究所碩士、英國蘇里大學兒童文學碩士、2011年英國新堡大學兒童文學博士畢業。曾任格林文化出版社編輯。

幸佳慧出版作品包括《掉進兔子洞》、《走進長襪皮皮的世界》、《用繪本跟孩子談重要的事》、《親子共熬一鍋故事湯》；並有繪本《大鬼小鬼圖書館》、《親愛的》、《希望小提琴》等許多著作。其中，《掉進兔子洞》曾獲得第30屆金鼎獎，《親愛的》曾獲得第38屆金鼎獎-數位內容獎。

(中時 )