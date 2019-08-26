美國總統川普今天表示，即將就法國對大型科技公司營收徵稅一事舉行談判，這將決定美國是否對法國葡萄酒徵稅。

路透社報導，七大工業國集團（G7）峰會正在法國舉行，川普和西方盟國預計在今天稍晚討論全世界的數位轉型趨勢。

川普還說，他篤定日本將與美國達成貿易協議。川普和日本首相安倍晉三昨天表示，他們原則上已同意美日貿易協議。

(中時 )