永齡基金會執行長劉宥彤今日受訪。（趙雙傑攝）

算命結果。（趙雙傑攝）

針對鴻海集團創辦人郭台銘傳出在今年6月時，曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，預言郭台銘會勝選，因此決定9月要登記連署，以無黨籍身分投入大選，對此郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今日受訪表示，跟大選無關，單純是蘇仁宗透過黑桃四這張牌，給予郭台銘在初選時的建議，應該忌諱不要太衝動，然後能展現雄心萬丈的勇氣，初選一鼓作氣，展現感性一面，對未來沒有預測，只是透過牌給他建議。

(中時 )