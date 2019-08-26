劉宥彤：郭台銘算命結果跟大選無關 只是初選建議 17:112019/08/26 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 拿出手機秀出蘇仁宗傳給她的算命結果。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 永齡基金會執行長劉宥彤今日受訪。（趙雙傑攝） 算命結果。（趙雙傑攝） 針對鴻海集團創辦人郭台銘傳出在今年6月時，曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，預言郭台銘會勝選，因此決定9月要登記連署，以無黨籍身分投入大選，對此郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今日受訪表示，跟大選無關，單純是蘇仁宗透過黑桃四這張牌，給予郭台銘在初選時的建議，應該忌諱不要太衝動，然後能展現雄心萬丈的勇氣，初選一鼓作氣，展現感性一面，對未來沒有預測，只是透過牌給他建議。 (中時 ) #郭台銘 #初選 #大選 #基金會執行長 #算命 也許您會感興趣 推薦閱讀 星雲93歲生日 韓國瑜、郭台銘送盆花祝壽 17:442019/08/22 政治 快評》郭柯王因利合體 難保不會各懷鬼胎？ 00:072019/08/23 政治 柯P有如金光黨 郭何必與虎謀皮 04:102019/08/23 政治要聞 內政部： 郭台銘報備參選無所謂中選會打臉問題 15:412019/08/23 政治 6動作洩玄機 名嘴：郭台銘一定選！ 08:342019/08/24 政治 郝龍斌送書 他驚爆竟給郭最大啟發 11:562019/08/24 政治 郭王柯823同台 呂秀蓮：郭台銘會選 14:262019/08/24 政治 韓遭邊緣化？他揭吳郭王驚天布局 10:162019/08/26 政治 傳郭算命2020勝選 柯稱不問蒼生問鬼神「這不對呀！」 11:232019/08/26 政治 塔羅牌大師預言郭勝選 劉宥彤有話要說 15:502019/08/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調下滑？阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 傳父親接韓台中競總主委？顏寬恒回應了 - 政治 全黨搶救韓？謝寒冰怒嗆：救你個大頭鬼啦！ - 政治 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 - 政治 塔羅牌大師預言郭勝選 劉宥彤有話要說 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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