基隆市南榮市場荒廢16年，如同廢墟般，攤商紛紛出走，用地被外車停駐，市府與議會正想方設法進行改造活化。（張穎齊翻攝）

基隆市南榮市場荒廢16年，如同廢墟般，攤商紛紛出走，市府與議會正想方設法進行改造活化。（張穎齊翻攝）

基隆市南榮市場營運狀況不佳，攤商紛紛出走，荒廢蕭條的景象已達16年，目前僅剩7攤雞肉供應商尚在營業，為了讓市場活化，議員們分別提出改造成中型賣場商店街、綠地球場、電動屠宰場、停車場，甚至提供給殯葬業做相關使用。產業發展處表示，會再進一步衡量更有效益的經營方式。

仁愛區南榮路上的南榮市場自2003年啟用，曾經是蔬果、肉品的批發集散地，鼎盛時期達到有156個攤商進駐，但因交通不便、人潮無法集中，短期間就迅速蕭條，如今像是「廢墟」般，四處可見髒臭的垃圾，僅剩7攤雞肉販，景況悽慘。

議長蔡旺璉及議員張芳麗、張耿輝等人接納在地意見，提出改造成電動屠宰場，由於基隆並沒有屠宰場，雞鴨都得送到雙北屠宰，再運回基隆，十分不便，且過程中恐怕會變得不新鮮。

議員楊石城提議，市場離南榮公墓很近，可以考慮作為提供殯葬業者使用的區域；議員童子瑋則建議，可以增設為公園綠地與球場，並增加停車空間。

產發處長林青海表示，若繼續作為傳統市場使用，對當地發展助益不大；如改成電動屠宰場，必須是甲種工業區用地，加上基隆雞鴨實際需求數量並不大，且設備購置與維護、人事及定期檢驗等成本，每年可能倒賠600萬元。

林青海說，若改為賣場或美食商店街，但因鄰近南榮公墓，恐影響民眾消費意願；至於作為停車場使用，則因當地路幅寬闊，平日已足供；殯葬業需待市場的需求量，做進一步評估；綠地或球場也需再衡量。

(中時 )