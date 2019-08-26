警消研判有可能落水或走失，目前已派遣人員上前沿著溪邊搜索。（葉書宏翻攝）

39歲簡姓男子帶著6歲兒子今（26日）下午3時許，前往新北市烏來區福山里卡拉模基橋附近捕魚，簡男卻突然發現兒子不知去向，連忙向跑到派出所報案，警消研判有可能落水或走失，目前已派遣人員上前沿著溪邊搜索。

據悉，簡男家住新北市烏來區，兒子就讀國小一年級，警方派出2名警員與消防局人員20人及在地青年10人正沿著溪邊搜索。

(中時 )