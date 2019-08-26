父子烏來溪邊捕魚 6歲兒失蹤警消搜索 16:532019/08/26 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消研判有可能落水或走失，目前已派遣人員上前沿著溪邊搜索。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消研判有可能落水或走失，目前已派遣人員上前沿著溪邊搜索。（葉書宏翻攝） 39歲簡姓男子帶著6歲兒子今（26日）下午3時許，前往新北市烏來區福山里卡拉模基橋附近捕魚，簡男卻突然發現兒子不知去向，連忙向跑到派出所報案，警消研判有可能落水或走失，目前已派遣人員上前沿著溪邊搜索。 據悉，簡男家住新北市烏來區，兒子就讀國小一年級，警方派出2名警員與消防局人員20人及在地青年10人正沿著溪邊搜索。 (中時 ) #烏來 #兒子 #搜索 #溪邊 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 安心終老》兒子遠端監控 媽媽乖乖量血壓 04:102019/08/22 生活新聞 萬芳放射治療詐欺案第二波搜索 15:562019/08/22 社會 胖周瑜曝兒子看結婚照：媽妳怎麼嫁別人？ 16:172019/08/22 政治 對軍公教釋憲結果遺憾 國民黨將助相關團體保障權益 18:362019/08/23 政治 年改釋憲 韓競總：御用大法官也成選舉機器 19:082019/08/23 政治 白鹿強風吹倒北投路樹 小客車遭砸凹 14:502019/08/24 社會 正妹女警揚威國際 世界警消運動會奪3金1銅 16:382019/08/24 生活 林可彤想幫2歲兒添弟妹 04:102019/08/26 娛樂新聞 畫面曝光！7旬翁推髮妻落水再輕生 11:282019/08/26 社會 當年老爸偏鄉買房 害兒子女友跟富二代跑了？ 16:042019/08/26 社會 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 刑案 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 時速192！基平隧道上演玩命關頭 車主挨罰2萬4 - 社會 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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