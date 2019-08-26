弘光科大辦芳療輔助治療課程，導入多元長照服務。（陳淑娥攝）

弘光科大生活自立支援執行辦公室，8月舉辦「芳香照護於失能失智長者之應用實作」及「動物輔助活動與治療」兩場研習會，專家教導學員用精油芳香療法活化記憶神經，及透過寵物陪伴給予病患心靈上的支持，讓學員直呼受益良多。

生活自立支援執行辦公室，配合教育部大學社會責任實踐計畫(USR)，規畫不同類別課程，讓大學師生及照護人員學習更多，以幫助更多人投入長照行列， 8月舉辦「芳香照護於失能失智長者之應用實作」及「動物輔助活動與治療」兩場研習會。

辦公室主任雷若莉表示，最近先後開辦芳療、動物輔助等課程，接下來還有日本加賀谷宮本式音樂初階課程及銀髮介護食製作等課程，將陸續導入更多元豐富的長照課程，讓長者幸福樂活。

「芳香照護於失能失智長者之應用實作」由具多年經驗的芳香療室法SPA工作室負責人洪綉惠授課，她教學員調製薰衣草、甜橙精油； 「動物輔助活動與治療」則請台灣狗醫生協會動物輔助活動及治療講師盧育慈與狗醫生「辣妹」一起授課。

盧育慈調查發現，近半學員有養毛小孩，每個人都希望家裡的寵物變成狗醫生，不過，盧育慈說，狗醫生必須要經過基本服務訓練、培養穩定性、社會化行為，最後通過考試才能取得狗醫生的資格，而且每年要考試一次。

丁姓學員說，她在社福相關機構工作，平常接觸長者及失智患者，發現患病鬱鬱寡歡，一看到寵物想要擁抱，也會露出微笑，但是看到人卻笑不出來，更不習慣與人相擁，因此，特別來上課了解更多「動物輔助活動與治療」的內容，課程對自己的幫助很大。

(中時 )