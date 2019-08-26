嘉威聯合會計師事務所長張威珍夫婦捐贈200萬元為作為共餐據點獎勵金。(吳亮賢攝)

侯友宜一一為長輩們加菜。(吳亮賢攝)

高齡社會來臨，為了讓長輩們的人生下半場同樣精彩，新北市積極推動老人共餐、設置銀髮俱樂部，五股嘉威聯合會計師事務所所長張威珍也共襄盛舉，捐贈200萬元為作為共餐據點獎勵金，新北市長侯友宜今日上午特別到五股更新社區代表受贈，感謝來自民間的善心，同時也和長輩們開心共餐、話家常。

張威珍表示，媽媽非常喜歡參加共餐活動，都會要求用輪椅推她去參加，可見這對長輩是一項非常好的政策，希望藉由捐出一點心意，鼓勵更多的據點辦理共餐。

侯友宜致詞時表示，為了讓長輩願意走出家門，與人群互動，新北市積極推動老人共餐，感謝張威珍夫婦透過愛心大平台捐贈200萬挹注共餐經費，將評選出100個績優共餐點，每點每年補助5千元，4年剛好200萬元。

侯友宜說，8年多前，朱市長推動老人共餐，他在副市長任內，第一個示範點便是五股更新社區，如今全市的共餐點已成長到942處，銀髮俱樂部今年也要新增123處，使全市達到565處，讓長輩在社區內就能獲得妥善照顧。

(中時 )