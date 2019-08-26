旺董蔡衍明爆料：我和柯文哲的第一次。(圖/擷自【旺董開講】)

旺董蔡衍明今(26)日在Youtube頻道直播中感謝大家對他有興趣，也提及他與柯文哲的第一次。旺董表示：我與柯文哲之間的關係，我一開始對他的印象，他是一個被欺負到忍不住而出來選市長，像梟雄，因此選上市長。

我覺得台灣需要梟雄，例如柯文哲或韓國瑜，因為救台灣一定要梟雄出來救，因為台灣20年來輸人太多太多太多了。

當初柯文哲跟我真正接觸是因為他找我，他認為他這麼有心要來救台灣，他也認同要救台灣一定要兩岸好，兩岸好台灣才會好，這點他絕對認同。所以他當時積極要弄「雙城論壇」。

我們兩個是這樣慢慢結緣的。我提供一些想法，我不是他跟台辦之間的橋樑，我不是替他溝通事情的，台辦絕對他比我更熟。

說這你們搞不好說怎可能，但是我在大陸這麼多年，知道他們思考邏輯，我給他一些建議，我也不是要黑他，我只會被黑。

我也希望柯文哲不要讓我太過太過失望，其實你是讓我失望的，要不然以前一直挺你。我們的媒體也不是說我是董事長說甚麼他們就做甚麼，我會說你的優點給大家聽，大家認同才會去做，媒體人沒這麼好應付。

當然後來對柯文哲失望，是從他說兩岸一家親，又說「拍寫，不好意思說錯話」，其實這有甚麼不好意思，你以前就說過，兩岸就要一家親，難道要一家仇嗎？這是我對他第一次的失望。

本來是一代梟雄，後來越說越回去，越來越政客，現在說話都給人家虧，不然就是鬥嘴鼓，你是堂堂台北市長，未來希望做總統，可以這樣？可以隨便站在朋友的頭上來大聲說話？你要踩我怎樣的，因為我紅？

因為我是媒體，那時候柯文哲想選市長的時候，他經過媒體裡面的人跟我聯繫，說要跟我交流，我說好啊，其實那時我以為是柯建銘，柯建銘大家也知道他是很愛聊天的人，這就跟我很合，所以他要來找我聊天我也很開心。

結果要來的那天，才發現是柯文哲先生，我的立場是支持連勝文的，所以我不知道要怎樣跟他見面說話，因為我這個人不是雙面人，我沒辦法雙面講話，後來就趕快叫一些主管來作陪。

所以那天頭一次跟他見面，他來是帶簡余晏。正式坐下來，我們裡面差不多7、8個，他們大概3個人。

我見面第一句話就跟他說，柯P先生，我是支持連勝文的。他說「蛤！蛤！」因為他沒想到我會說那句話，他很驚奇說，董事長，如果你認識我3個月，你就會愛上我。

我跟他說，愛上你我也是支持連勝文，因為這是理念的問題，你是墨綠的，我是希望兩岸好的。所以見面就對上了！對上就不知道要說甚麼了，但總是不能說坐下來轉頭就出去了，所以我們就開始說些五四三的東西，他說他的葉克膜，我也不知道葉克膜是甚麼東西，後來我知道是救命的東西。

接下來他說他智商157，我差不多107。但是說到智商，順便跟大家報告，智商高低對人生不重要，我認為這個世界上每個人都有他的特長，「三人行必有我師」，這是我的人生觀。

他還有說，如果當市長絕對不會有貪汙。這很讚，但他後來說，想你這種做生意的董事長，怎可能下面人例如總經理貪汙你們不知道？（如果不知道）這個董事長就是笨蛋！我就回答我就是笨蛋。

以經營事業的經驗，假設總經理或是底下的經理貪汙，董事長不一定知道，但是董事長如果亂來或不正常，總經理多少會有感覺。

接著坐差不多一小時就分手，這是我第一次跟他見面。對他第一印象就是他被冤枉刺激到了，就要出來拚市長，有這幹勁！

順便說個花絮，跟柯文哲見面那天中午，我剛好約連戰那邊，因為坦白講，連主席對我很好，因為在2012年反媒體壟斷，我被罵得要死，沒甚麼人理我，他有打電話來跟我鼓勵，你不知道那時候我覺得有多溫暖，所以我很感謝他。去的時候剛好遇到連勝文競選團隊。我還說，柯文哲早上跟我見面，說甚麼我都聽不懂，說得霧煞煞，這種的如果選得上，我也不相信！但不是我們想像那樣，結果柯文哲當選了。可見民進黨選舉果然厲害。

這是我第一次跟柯文哲見面的經過。至於雙城論壇，下一集再講。

(中時電子報)