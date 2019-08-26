新北市議員陳偉杰日前進行會勘，發現社區地勢較排水溝低，難怪逢水必淹，要求區公所限期改善。（戴上容翻攝）

新北市淡水區民族路觀海極品社區，近年逢雨必淹，影響近1000戶居民須涉水15公分才能回家，引發民怨。新北市議員陳偉杰日前進行會勘，發現社區地勢較排水溝低，難怪逢水必淹，要求區公所限期改善。淡水區公所表示，已完成社區排水工程計畫，會先緊急設置截水工程，讓水不再淹到社區，未來排水、道路整體工程預計今年11月底前完成。

當地竹圍里長李啟源表示，近5年淡水竹圍觀海極品社區1000名住戶及店家逢雨必淹，疑因社區旁民族路多次柏油路鋪設和汙水道工程，造成排水溝越墊越高，雨天出門都必須行經15公分深至腳踝積水，店家也常投訴淹水根本無法作生意。

淡水民族路竹圍觀海極品社區，屢因下雨造成淹水至腳踝，居民質疑社區前方有25個大大小小個排水孔，為何毫無排水作用，陳偉杰日前進行會勘，實測後發現「排水溝位置高於社區」，形成一下雨，地勢較低社區有積水情形，要求淡水區公所限期改善。

淡水區公所工務課長陳衍派表示，實測社區與排水溝高低落差2公分，區公所現已將排水設計圖完成，會先在社區花台間開口設置截水溝，讓水不再流向社區，未來整體規畫社區排水系統、柏油路工程，預計11月中全面完工。

(中時 )