拖式飛彈(BGM-71 ,TOW missile,大陸稱為「陶式飛彈」)已經問世50年，不過仍然能與時俱進，不斷更新技術，時至今日仍然相當著名的反戰車飛彈。製造商雷神公司(Raytheon )表示，該公司已獲得美國國防部1.01億美元的合約，將為美國陸軍提供最新版本，光學追蹤、無導線拖式飛彈。

防衛部落格(defence-blog)報導，拖式飛彈的TOW，其實是管射（Tube launched）、光學追蹤（Optically tracked）和線控導引（Wire command link guided）的縮寫，它的導引模式有些奇特，採用有線控制。當飛彈發射出去時，尾管下方會釋放極細的銅線與發射機連接著，飛彈在飛向目標時，射手必須持續照看目標，直到擊中為止。這種被動導引的明顯缺點就是導線要是斷裂，飛彈就會失去導控，因此射手與目標之間，不能有障礙物。

拖式A型飛彈發射的瞬間，尾部的絲狀物就是導線。(圖/美國陸軍)

雖然如此，但是拖式飛彈在歷年的戰爭，包括以阿戰爭、波斯灣戰爭都表現傑出，隨後製造商也持續為其改進，包括加裝探針、頂部攻擊，以及增長射程。拖式已能夠摧毀最遠距離3750公尺的裝甲目標，已超過導線容納的極限，所以雷神公司很早就打算捨棄線導的方式，據雷神公司所說，在2010年，拖式飛彈就己改為無線導引，有更好的性能。

U.S. Soldiers Train With the BGM-71 TOW Missile System

該公司的網站稱，拖式飛彈有著多種族類，包括拖2A、拖2B 頂攻，與「拖式碉堡破壞者」(TOW Bunker Buster)，它是一種遠程、重型的反裝甲、反建築的有效武器。

拖式飛彈家族，最左的是初期型，另有安裝探針的2A型，與頂部攻擊的2B型。(圖/雷神公司)

雷神陸地武器系統副總裁山姆‧戴納克(Sam Deneke)說：「時至今日，拖式飛彈仍可擊穿任何的裝甲目標，讓士兵在戰鬥中佔據上風。」

拖式飛彈至少在2034年之前，仍是美國陸軍的庫存武器，它也是美國及其盟軍部隊最常用的反戰車飛彈，已交付了超過70多萬具。

(中時電子報)