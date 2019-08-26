美國總統川普慣於在與世界領袖聚會的場合耀武揚威，目的不過是為讓他國領袖感受壓力並予以迎合；這回在法國出席G7峰會首日，卻發現自己身處劣勢，只能顯得左支右絀。

「華盛頓郵報」報導，美中貿易戰雖不是這次七大工業國集團（G7）峰會主題，但顯然是重大的次要情節之一，也因為美中貿易戰帶給全球經濟清楚的意涵且情勢益發嚴峻，峰會氛圍對川普來說也就沒那麼友善。

情況已然不像過去，川普卻還以給自己添麻煩作為開場。當被問到是否對升高貿易戰有過「改變主意」的念頭時，他不僅回答得很篤定，「會啊，當然，為什麼不」，還說「我任何事都可能改變主意」。

由於川普的說法極易引發錯誤解讀，白宮火速展開消毒。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）重申川普唯一的遺憾，就是沒對中國貨品加徵更高的關稅；白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在某種程度上也幫川普緩頰，稱川普「沒聽清楚提問」。

在同一場記者會上，川普再三表示各國領袖沒施壓他收手貿易戰，但沒過多久，英國首相強生（Boris Johnson）就罕見地當面委婉籲請川普降溫貿易戰，說「我只是想稍稍提一下我們對貿易戰的看法：整體上我們希望貿易和平，可以的話盡量降溫，整體來說我們不喜歡關稅」。

而伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）現身G7會場，被華郵視為峰會首日的最大新聞。據稱他是應法國總統馬克宏之邀前往，連各國領袖事先都未被照會，川普看來也不知如何應對，被問到相關問題時只答稱「不置評」。

邀請伊朗外長與會是馬克宏的一大不尋常之舉，這會冒著激怒川普政府的風險；美國尋求對伊朗施加嚴苛制裁，與法國／歐盟尋求挽救伊朗核子協議的做法南轅北轍。華郵認為，查瑞夫的現身很快會被視為美國在處理伊朗問題方面變得更加孤立。

詢及此事時，川普僅說：「我們會自行（與伊朗）接觸，但我不能阻止大家談論。如果他們想說，他們可以說。」

曾任川普政府駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）推文做出更強回應，稱馬克宏這樣做是刻意「操弄」、「很偽善」，還加註主題標籤：這不是朋友會做的（NotWhatFriendsDo）。

華郵的結論認為，查瑞夫抵達G7會場是一種挑釁，而這類舉止原是美國人慣於在川普身上看見的表現；但川普這回發現自己倒像個觀眾－置身在一群人數越來越多、某種程度已有點不再聽話的世界領袖之中。

(中時 )