手腦並用編織手工藝，可防止老人失智症！橫山鄉文化藝術推廣協會26日舉辦「生活美學編織手創班」第2期課程，教導婦女用蠶絲和資源回收PE構成的軟絲帶，編織成提籃、淑女包，每人發揮巧思手藝，都成獨一無二的手工精品。

橫山鄉長張志弘說，橫山65歲以上長者佔總人口比例約21.9％，人口老化是不得不面對的問題，他上任後積極推廣手工編織課程，除輔導婦女二度就業，並期盼將手編技術導入每個家庭，透過鄉公所共同推廣行銷，成為橫山鄉的特色文化。

橫山鄉文化藝術推廣協會理事長黃玉英精心安排手編織手創班課程，並由陳美枝老師細心教導完成第1期課程後，昨天第2期課程在新興大肚聯合活動中心二樓開訓。

代表會主席古鋓明表示，美編手工藝可普遍推廣給婦女學習，不僅可做為二度就業技藝，符合興趣的婦女也可在工中獲得成就感。

縣議員張良印認為，手工藝編織除將一些環保素材回收再利用，做成背包等生活用品外，在編織過程中，手腦並用可以減緩老化，增加高齡婦女的社交活動，對防止老人失智症有很大助益。

(中時 )