高雄市長韓國瑜26日表示，今年上半年，高雄土增稅和契稅平均增加30％，反映高雄經濟發展和房地產熱絡，「大家還是相當看好的」。不過，包括高雄在內的地方政府，財政「大家都很頭痛」，希望產官學一起尋找方法，反應給中央，一起解決財政負債的問題。

高雄市長韓國瑜26日主持2019年財政永續與創新研討會，他致詞表示，財政為庶政之母，希望透過實務研討，為地方政府財政的運作集思廣義，共同促進南台灣縣市政府財政的交流、以及各種可能合作的機會。

針對高市府財政困難的情形，韓國瑜說，高市府目前除了迫切的招商引資、建立南南合作經貿，行銷高雄產業及農漁產品、推動土地活化、以及提昇市營投資事業績效，也積極推動醫療觀光、打造愛情產業鏈等政策。

他並在會後指出，今年上半年，高雄土增稅和契稅平均增加30％，從數字可以反應出來，高雄經濟發展和房地產市場的活絡，「大家還是相當看好的」。

韓國瑜說，南台灣的縣市政府也派員出席26日的研討會，大家對地方財政都很頭痛，希望產官學仙人指路，一起尋找方法，反應給中央，一起解決財政負債的問題。

2019年財政永續與創新研討會由前財政部長、現任東吳大學商學院李述德講座教授，以「財政永續與創新─活絡經濟的財政策略」為題，進行專題演講。會中並進行3個場次的實務研討，邀請前財政部長、現任東吳大學商學院張盛和講座教授、財政部推動促參司王秀時司長、台大、台北商業大學、世新大學、高雄科技大學、義守大學、台灣金融研訓院、中華經濟研究院、中華開發金控、高雄銀行等學者、專家擔任研討會各場次主持人、報告人及與談人。

主辦的高雄財政局表示，各地方政府普遍面臨財政困窘，需要活絡地方財源、爭取中央補助經費、公共及交通建設專案協助的狀況，因此，希望藉由26日的研討會，邀請台臺灣縣市政府、學者、專家及業界，進行多方交流，並提供具體建言，以作為南台灣地方政府財政運作及未來施政參考。

(工商 )