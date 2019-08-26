蔡旻佑近日推出新專輯《變心記》，除了忙宣傳外，25日撥空出席公益活動獻唱，以不插電方式、在一小時用歌聲陪伴所有粉絲，他說：「今天可以來這邊唱歌滿榮幸的，為小貓小狗發聲，讓這些團體更有力量去幫助毛小孩，這件事情是義不容辭，如果夏天在路上遇到浪浪，可以倒個水給牠們喝，簡單一個動作就是一個很大的幫忙。」

蔡旻佑分享自身經驗，表示住家附近有一隻非常可愛的野貓，只要回家遇到時，會遞上美味貓糧讓牠享用。現場佈置溫馨，蔡旻佑直接坐著吟唱，用零距離的互動唱歌，另類「唱談會」與粉絲面對面尬聊近況，他不覺得尷尬，搞笑說：「對我們這種偶像歌手，對到眼不算什麼。」演出門票所得全額捐至流浪動物花園協會。

蔡旻佑唱到〈小乖乖〉時，笑說：「以前寫這首歌，因為那時候年紀小，感情世界也都很簡單，所以會稱呼對方小乖乖，現在超過30歲了，再這樣叫會很容易嘴軟，但你們都才20歲，這首歌很適合你們的。」他呼應新專輯《變心記》，自嘲近年粉絲「變心」變少了，但這回公益音樂會門票不僅完售，更有來自日本的櫻花妹粉絲觀賞力挺，興奮拿著實體專輯要他簽名。面對粉絲直呼「聽不夠」，他熱情呼籲「如果今天你們沒聽夠，希望你們9/28一起到台北華山Legacy演唱會來看我！會唱更多歌曲」。購票請洽寬宏售票系統。

蔡旻佑近日推出新專輯《變心記》，25日撥空出席公益活動獻唱，以不插電方式、在一小時用歌聲陪伴所有粉絲。（何樂音樂提供）

蔡旻佑近日推出新專輯《變心記》，25日撥空出席公益活動獻唱，蔡旻佑坐著和歌迷零距離互動。（何樂音樂提供）

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