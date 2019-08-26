2019新北市聯合婚禮將在10月27日登場！今年以世界民族風為主題，將邀請新人穿著各民族婚禮服飾，在貢寮福容大飯店打造世界婚禮嘉年華，參加新人除10大好禮，還有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國等19組海外之旅，本月31日受理報名，限額100對。

市府26日舉行宣傳記者會，宣告31日開放報名，不過許嘉浩跟陳珮珺準新人，早在記者會前一天25日提前144個小時在市府前搭帳篷排隊，就是要搶頭香，可見新北聯合婚禮火熱程度。

民政局長柯慶忠表示，新北開辦聯合婚禮已邁入第11場，累積911對新人參加，今年活動將營造世界民族大喜事的喜慶氣氛，參加新人除有機會抽30分鑽石項鍊及土耳其、泰國、韓國、日本等蜜月之旅，報名前50對新人還可加碼抽電視、冰箱、洗衣機。

今年泰國航空公司更在報名當天提供普吉島5日來回雙人機票30組，讓新人現場抽獎，每組價值1萬8000元，祝賀新人歡喜成家，送上滿滿的祝福。

民政局表示，歡迎在新北市設籍或就業的未婚男女報名參加，參加的新人都可獲得10大祝福好禮，包括5星級飯店住宿券、小家電 3選 1、囍事對杯、客製結婚證書、精美合照相片組、專業婚禮紀實隨身碟、幸福調味瓶等。

(中時 )