縣長楊文科（中）和交大代理校長陳信宏（右三）認捐贈給竹縣國中小的感測裝置，可讓物聯網資訊科技向下紮根。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左）與交大溫教授模擬使用感測裝置。（羅浚濱攝）

交通大學與台積電等10家竹科廠商，將核心處理元件及感測元件，設計成「Rabonni Alot程式教育感測裝置」，26日由交大代理校長陳信宏代表捐贈4800支給新竹縣120所國中小，讓學生接受程式語言等課程時，同步學習感測資訊，讓人工智慧物聯網（AIoT）資訊科技向下紮根。

縣府昨在東興國中舉行「USRXCSR AloT程式教育2.0推動計畫」，陳信宏在捐贈致詞時指出，面對AIoT、5G及AI時代來臨，交大研究團隊透過社會責任計畫，編纂200多小時教材，導入國產教具教材，將核心處理元件及感測元件融入課程。

陳信宏說明這次攜手Gloria國際半導體產業聯盟會員計畫，藉由台積電等10家廠商合作開發自製的資訊科技教具「Rabonni Alot程式教育感測裝置」，具備重力感測功能。

陳信宏指該裝置有完整程式語言彙整介面，讓程式教育運用到AI、AIoT及感測學習，配合教育部新課綱，分別提供核心處理，通訊及感測物聯的教育平台，期學子透過動手實做學習科技工具和資訊系統知能，增進AIoT世代所需關鍵專長。

縣長楊文科表示，108課綱中科技領域，涵蓋程式語言、系統平台及演算法等，竹縣有幸獲得台積電等廠商捐助感測互聯裝置，與各校現有設備結合，將有助於竹縣學子未來在AIoT科技應用實務上的能力。

(中時 )