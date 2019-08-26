基隆市綜合體育場啟用已近40年，是許多市民重要的運動場所，但場地設施卻斑駁老舊，市府將耗資1億5000萬元的經費整修。（基隆市政府提供）

基隆市綜合體育場自1974年起開始規畫，並於1980年開館，至今已近40年，場地內的跑道、觀眾席、草坪、球場及兒童遊樂場、停車場等，都十分斑駁老舊，市府對此耗資1億5000萬元的經費，規畫拆除重建，整體工程預計明年初進行發包，2021年8月前完工。

議員呂美玲、張顥瀚、莊榮欽指出，綜合體育場是基隆重要的運動場域，每天從早到晚有上千名民眾到此運動，但場地設施卻相當老舊，建議市府可以考慮，規畫跑步、籃球、網球場等遮蔽風雨、太陽的室內空間。

議員王醒之、莊榮欽則認為，綜合體育場在進行改建工程期間，仍要兼顧到市民的運動需求，為避免影響市民，市府可與鄰近的學校或適當的場所，協調彈性開放運動場地，以提供民眾使用。

教育處代理處長陳淑貞表示，綜合體育場啟用至今已近40年，相關設施包括跑道、草坪、球場及兒童遊樂場、停車場等都已老舊，亟需改善，市府對此自籌4500萬元，並向體育署爭取到1億500萬元，共核准了1億5000萬元的經費，要進行司令台與觀眾席的減量拆除重建，並改善相關設施、整治田徑場邊坡、路口。

交通旅遊處長李綱說，綜合體育場鄰近中正公園、役政公園、海門天險等觀光景點，加上基隆停車空間不足，所以也將計畫興建立體停車場。陳淑貞說明，整體工程預計明年初發包，2021年8月前完工，至於議員提出鄰近場所彈性開放運動用地，會再進一步協調。

(中時 )