中醫大血液腫瘤科主任鍾智淵說明親子鑑定中心

新竹地方法院審理須做DNA血緣親子鑑定的民事案件，過去大都送林口長庚醫院檢驗鑑定，中醫大新竹附設醫院7月1日成立親子鑑定中心後，地院少年暨家事法庭庭長高敏俐和法官賴淑敏認為，將可提供當事人多1種選擇。

中醫大血液腫瘤科主任鍾智淵特別拜會地院少年暨家事法庭法官，說明親子鑑定中心將可提供全方位服務，保護當事人隱私。高敏俐庭長表示，樂觀其成。

鍾智淵說，血緣關係鑑定包含父子（女）、母子（女）的親子關係鑑定，當小孩申報戶口、更改生父或生母。或移民等需要DNA鑑定證明外，有些需要DNA鑑定文件是在法院進行法律訴訟。

鍾智淵並說，中醫大親子鑑定就診作業流程，受檢者要親自辦理，簽定同意書並由院方採樣血液，約1週可領取鑑定報告。

鍾智淵強調，鑑定報告書的效力，可被戶政機關、法院或移民署採認。為維護個人隱私，不接受電話詢問鑑定結果，也為確保鑑定報告的公信力，不受理私人採集的各類檢體。

鍾智淵提醒做親子鑑定的民眾，要攜帶有照片的雙證件親自到驗，大人以「身分證正本」，小孩出具「戶口名簿正本」或「戶籍謄本（需具詳細記事）」。

若是初生嬰兒須出具「出生證明」正本，連同生母需雙證件查驗並照相留存。若為大陸地區人民需出具「台灣旅行證正本」，其他國籍則出具「護照正本」 。

(中時 )