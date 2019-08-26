鴻海創辦人郭台銘被爆6月曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，詢問參選總統大選結果，蘇仁宗鐵口直斷，郭將贏得2020年總統大選。對此，盟友台北市長柯文哲上午才批「不問蒼生問鬼神，壞習慣呀！」不料，下午柯就遭爆5年前也曾找同一位大師算命，自己打臉自己。

曾代表台聯黨參選北市議員謝建平，今在臉書貼出柯文哲與蘇仁宗的合照，表示當天算命當天自己也在場，證實了柯也曾算命的說法。

謝建平指出，2014年7月在木柵一間咖啡廳中，蘇仁宗幫柯文哲算選情，柯文哲連續兩次都抽到心想事成的黑桃A，謝建平強調「兩次牌都我是拆封，外加親手洗的，牌也都是由柯自己抽出，蘇仁宗並未碰手」，柯文哲當時也直呼，全身都起雞皮疙瘩。

謝建平說，選戰太緊張，有些花絮也蠻好玩的，反正信者恆信，對手陣營必定嗤之以鼻，宗教、政治、意識型態、價值觀念都沒有絕對，信就信，不然草包怎能代表百年老黨出陣。

(中時 )