總統蔡英文視察澎湖，張景森、林佳龍陪同。蔡英文表示，跨海大橋將影響內海發展，已經編列2,000萬元預算，進行可行性評估，如果評估通過，將會有比較現代的跨海大橋，讓內海發展更好。

觀光客議題方面，蔡英文表示，剛才過來時看到很多外地來的遊客，也看到在賣冰的年輕人。她希望更多人來澎湖觀光休閒，讓更多年輕人回來打拚，做地方發展工作。澎湖要繼續發展，需要很多的建設，但是因為財政的關係，地方政府很難支持。針對歷任幾位縣長和議會長期以來關心的幾個重大建設，也希望在今天後面的行程，能與賴峰偉縣長、劉陳昭玲議長交換意見、充分討論。

蔡英文強調，非常歡迎台灣本島的好朋友們，儘量花時間來澎湖走走看看，這裡的海鮮很棒，風景也很好。交通部的秋冬旅遊計畫裡，外島有加碼補助，希望大家可以多多利用自9月1日開始的秋冬旅遊補助計畫，到澎湖來玩，「澎湖真的很好玩」。

(工商 )