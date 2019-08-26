韓國音樂人swja鮮于貞娥被封為「韓流偶像音樂推手」，曾與IU、GD&TOP、2NE1、CNBLUE鄭容和等大牌巨星合作，將偕同以樂團SE SO NEON名義剛出道就拿下2016韓國流行音樂獎連拿「年度最佳新人」的So!YoON!於10月31日在台開唱，演唱會《Hello, 初次見面》票券今日開賣。

兩人都是各大音樂季常客，師出同門的2人在今年首次合作。鮮于貞娥在2017年底參加韓綜《蒙面歌王》，創下5連霸紀錄，還因為迷人的演唱魔力，被粉絲稱讚是「韓國音樂界的梅莉史翠普」，和IU因音樂結為好友，對方更義氣提供「IU使用卷」回報，因此促成兩人在鮮于貞娥的單曲〈CAT〉合唱！

鮮于貞娥透露在小時候常常聽李玟CoCo的歌，對於這次能來台灣非常興奮，準備把新歌跟自己代表歌曲一次在演唱會獻給台灣樂迷，此外，為了能入境隨俗，還將秀幾句台語跟樂迷搏感情，她笑說：「我會努力地用生疏的英文及台語跟大家打招呼，大家應該會覺得可愛吧？！」

So!YoON!上周才隨著樂團SE SO NEON在台灣THE WALL巡演，這次將是第三次來台表演，對台灣並不陌生，還結識了台灣許多新一代的傑出音樂人如樂團落日飛車、9m88及大象體操，她表示：「很喜歡他們的音樂，他們都是做著帥氣音樂的朋友！」

(中時 )