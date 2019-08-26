「塔台呼叫perfect Ready」國軍各型主力戰機都有一位專業「DEMO」飛行員，擔任營區開放時單機性能展示的重要任務，他要在500呎（約170公尺）低空進行桶滾、鑽升、倒飛等各項特技課目，展現戰機優異性能，除了要沉著冷靜，飛行技術更要「完美」，最新一任的幻象戰機「DEMO」飛行員，已經交棒到飛行呼號「Perfect」的李健豪少校手中。

飛行員每天擔任空中警戒任務，飛行技術都在一定水準之上，但要執行特技操演，在萬頭攢動的人群上方進行低空飛行，需要的是「安全」與「執行力」；李健豪少校是空軍官校88期（96年畢業），飛行時數1400多小時（幻象戰機時數1100小時），他的師傅也就是前任DEMO飛行員吳邦彥中校對他的評價是「個性沈穩」、「自我要求嚴謹」、「應變能力快速」，這也是他在同期飛行員中，脫穎而出的關鍵。

（軍聞社提供）

飛「DEMO」沒那麼簡單，除了特技課目學科及模擬機練習外，所有課目都要先用雙座戰機實施驗證，現役單機性能展示教官在後座仔細觀察前座學員的操作與課目間的連貫，地點從外海到本場（空軍新竹基地），高度從5000呎（1700公尺）到實際操演的500呎（約170公尺），循序漸進地練習，就是為了安全。

李健豪少校回憶，他第一次回到新竹基地進行1000呎（約330公尺）操作時的壓力，「立體課目感覺像是在對地面衝，但是吳邦彥教官跟我說，其實只要高度到、速度到，做的課目從開始到改出，其實都不會低於安全高度，所以是可以放心去做。」

李健豪少校沈穩的個性中，有著飛行員勇於承擔、面對挑戰的帥氣。（軍聞社提供）

「個性沈穩」、「自我要求嚴謹」、「應變能力快速」，是李健豪在同期飛行員中，脫穎而出的關鍵。（軍聞社提供）

其中，「慢速搖滾」是幻象戰機著名的特技課目，戰機保持空速240海哩、高度500英呎，大約做6次到7次的操作，讓機頭時左、時右、時上、時下像跳舞一般，展現戰機在低速下優異的操作能力，李健豪少校說，「身體要不斷地承受正G與負G，就像在騎馬一樣。」

「安全第一，再來就是秀優異性能。」李健豪少校沈穩的個性中，有著飛行員勇於承擔、面對挑戰的帥氣，讓我們一起期待10月19日在空軍臺南基地的營區開放中，幻象戰機在空中的「完美（perfect）飛行」！

李健豪少校（左）認真的學習態度與沉穩的人格特質，成功從吳邦彥中校手中接下單機性能展示的重任。（軍聞社提供）

(中時電子報)