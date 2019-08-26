交通部觀光局今（26）日公布7月國際旅客情況，單月98.9萬人次，較去年同期成長15.9％，與6月相同，單月均未破百萬門檻。

根據觀光局最新公布的7月旅客統計，在陸客部分，7月達32.2萬人次，較去年同期成長高達43.2％；其次為港澳16.9萬人次，僅成長4.4％。第三名為日本，為14.6萬人次，成長12.7％，韓國也有7.3萬人次，漲幅也有兩位數水準，達15.5％。

綜觀今年前七個月，來台的國際旅客人次為696.6萬人次，較去年同期成長12.9％，其中又以陸客達199.9萬人次，佔比28.7％最高，其次為日本112.5萬人次，佔比16.1％。第三是港澳98.9萬人次，佔14.2％。第四是韓國62.8萬人次、佔9％。第五則是美國，34.5萬人次，佔4.9％。

至於蔡政府大力推動的新南向國家，如大馬、菲、泰、越，7月旅客則介於23~28萬人次，占比約3~4％。若將18個新南向國家加總，佔比可達22％，約154.1萬人次。

(工商 )