茄子蛋24、25日在舉辦新專輯《我們以後要結婚》的婚禮演唱會，巧遇颱風白鹿攪局，仍獲兩千名樂迷見證！茄子蛋幽默說：「沒結過婚有點緊張，但很開心在這神聖的兩天，邀請兩千名樂迷在週末見證我們與新專輯的婚禮，還請來最棒的婚禮歌手『茄子蛋』，以音樂讓大家感受我們的深情浪漫！」

茄子蛋近期一連舉辦四場巡演。（Legacy Taipei提供）

以籌備婚禮的慎重心情規劃演出流程的茄子蛋，這次「佇這款自作多情的時代」巡迴安排許多暖心巧思，開場以新歌〈用愛賺錢〉感謝樂迷支持，下半場則新歌連發，獻唱新歌〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉前，茄子蛋打趣說：「我們現在比兩年前成熟，以前碰到喜歡的女生會唱〈把你的女朋友送給我好不好〉，現在要改唱〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉展現我們的風度。」

茄子蛋近期一連舉辦四場巡演。（Legacy Taipei提供）

而最令人期待的「千人大合唱」橋段，茄子蛋一連演唱溫情新曲〈Happy!!!運將情歌〉、2018年最受歡迎的兩大K歌金曲〈浪流連〉、〈浪子回頭〉，台下千名樂迷跟著旋律大聲唱和，演出在溫馨氣氛下圓滿結束。接下來，茄子蛋將於30、31日在高雄LIVE WAREHOUSE及Legacy台中演出，現場開放新專輯預購，並獨家贈送神秘蛋禮。

(中時 )