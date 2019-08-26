為使傳統市場買氣活絡，台南市市場處舉辦的公有市場聯合促銷活動將於30日登場，結合28處傳統市場，民眾消費滿百就送刮刮卡，有機會獲得電冰箱、55吋電視等大獎。(莊曜聰攝)

為帶動傳統公有市場買氣，找回人與人間的溫度，台南市經濟發展局市場處將從8月30日起到9月15日舉行2019公有市場聯合促銷活動，結合南市28處傳統市場，推廣美食及生鮮食品，民眾只要消費滿百就送一張刮刮卡，現刮現中，集滿特定圖像，還有有機會獲得冰箱、55吋電視機等大獎，鼓勵民眾走入傳統市場採買日常所需。

南市經發局副局長蕭富仁表示，傳統市場早期是地方的商業活動重心，在民生經濟發展中扮演重要角色，但近年來在新式賣場競爭、產業結構轉型、社區文化特色及服務價值觀改變下，遭受到相當大的衝擊，近年來透過硬體工程修繕改建、環境改善後，再搭配上原有的人情味，讓「迺菜市場」也能很「Fasion」。

傳統市場經過更新後，透過市場自治會協助進行環境大掃除，並檢視基礎設施如公廁環境、公秤、休憩區、共食區，甚至哺集乳室的設置等，管理上要求減用塑膠袋等措施，擺脫消費者刻板印象，並輔導攤商參加4星、5星級等的評核，也特別加強行銷及網路互動，每年都會舉辦聯合促銷活動。

今年聯合促銷活動以「台南傳統味．菜市歡樂送」為主題，消費滿百元就有刮刮卡，即刮即得，共有虎尾寮、友愛、永康、東菜市、復興、新市、文華、仁德、水仙宮、本淵寮、和順、安平、新化、關廟、麻豆市三、麻豆市五、中營、後營、隆田、佳里中山、學甲、六甲、柳營、鹽水觀光美食城、西港、玉井、金華及善化等28處市場參與活動。

(中時 )