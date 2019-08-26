動感天后蕭亞軒因健康問題，大幅減少在幕前曝光的工作機會，說好的新專輯進度也成了未知數，上個月甚至在IG貼出神情茫然失神的影片，看起來狀態不太好，然卻在本月24號迎接40歲生日的這天，驚喜貼出與新歡的同框照，寫下「愛就是需要我們在一起」，男方身分也被起底，是小她足足16歲的男星黃皓。

蕭亞軒打破低調態度，驚喜認愛小鮮肉新歡黃皓，新戀情消息曝光後，粉絲及網友多抱持祝福的態度，也覺得天后身旁有人可以仰賴、互相扶持，讓人放心多了，而事隔2天，網路上曝光一批蕭亞軒與黃皓出遊的私下同框照，只見蕭亞軒在照片中總小鳥依人，或靠或摟著男友，甚至在餐廳用餐時，甜甜地親吻黃皓，每個眼神都離不開男友，如今這些親密照曝光，甜蜜氛圍讓人直呼好閃好羨慕。

蕭亞軒認了新戀情後，她的經紀人也大方透露兩人交往原因，表示在她健康亮紅燈期間，黃皓總在她身邊陪伴保護，不僅實質上照顧她，也漸漸成了她的心靈支柱，因此才讓蕭亞軒決定敞開心胸，欣然公開新戀情，而此舉也讓男友黃皓的知名度一夕暴漲，帶旺事業。

(中時電子報)