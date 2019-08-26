原住民族部落因經濟發展弱勢，人口大量外流，使原住民族青年因就學、就業及服役等因素需離開部落，加速了部落人口空洞化，去年修正的「替代役實施條例」新增「原住民族部落役」，具原住民身分役男得依其志願優先申請服原住民族部落役，盼讓原住民族青壯人力回歸部落，補充原鄉人力資源，強化民族認同及有效支援原住民族社會發展。

原住民族委員會自今天起至30日止，辦理原住民族部落役役男專業訓練，首批有25名役男接受為期5天的專業訓練。訓練著重在促進役男對原住民族傳統文化及重要政策認識，另安排情緒管理、壓力紓解及人際溝通等課程，以提高役男分發服勤單位後適應性。

依據「替代役實施條例施行細則」第3條規定，原住民族部落役役男未來將擔任民族教育文化及語言保存發展、部落經濟產業發展、部落健康照顧、就業服務、社會福利服務、都會區原住民族聚落發展、原住民族文化（物）館營運管理及原住民族相關業務等輔助性勤務。

原民會副主委伊萬表示，除了具原住民身分役男得依其志願優先申請服原住民族部落役外；不具原住民身分者，也可以申請服原住民族部落役，藉此機會體驗部落人文、產業及生態，進而學習包容、尊重及支持原住民族文化。

(中時 )