「捍衛家園，拒絕空汙！」在竹北市和新埔鎮交界的「大享容器」，向環保局提出擴廠環評計畫，附近居民擔心居住環境受影響，26日請市民代表蔡雅鍹等民代聲援，在廠前對面空地拉白布條，高喊「反對農地蓋工廠！」等口號，民代們要求環保局對該廠環評，一定要嚴格把關。

蔡雅鍹指出，大享容器從2007年起被環保局列管為竹縣前10大汙染源工廠之1，排放硫氧化物和氮氧化物，是新竹縣固定汙染源排放前5名，2016年迄今被罰款繳交近42萬元，列管期間仍不斷有臭味被周邊居民檢舉投訴。

蔡雅鍹說，大享容器緊鄰學校與縣三住宅區，因擴廠向環保局提出環評審議，讓社區居民擔心環評通過後，優良農地被蓋工廠，將嚴重破壞居住環境。

當地居民紛紛站出來發言，指大享排放硫化物氮化物，卻聲稱是「低污染工業」，欲利用「產業創新條例」變更優良農地擴廠，廢水排放到鳳山溪，預定放流口是農田水利會灌溉用水取水口，完全沒有埋設專管排放。

居民指大享在環評說明書中避重就輕，有的主張大享有空汙問題應該遷廠，有的則認大享不應在舊廠未解除列管及達到環保標準前擴廠。縣議員吳旭智等人認為，要求環保局對大享擴廠環評嚴格把關，是合理且理性的訴求。

縣議員羅美文批擊大享並要求遷廠，被新埔鎮代會主席王增基回擊說法不當，王指大享容品在地方創造很多就業機會，縣議員的責任是監督好環保局，不是動不動就叫人關廠。https：／／www.youtube.com／watch？v=ung8OLwCvb8

(中時 )