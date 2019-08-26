嘉義市長黃敏惠稱許獲獎的師生團隊為台灣爭光。（廖素慧攝）

2019年第20屆SAIMC青少年數學國際城市邀請賽，嘉義市民生國中邱暐宸、北興國中陳昱綸及黃鈵棋勇奪3面個人銀牌獎、團體賽亞軍以及隊際賽季軍，市長黃敏惠26日下午接見3名獲獎學生，稱許他們是「台灣之光」、「嘉義之光」。

黃敏惠表示，嘉義市最重視教育，感謝學校用心挖掘每一個孩子的能量，這3個孩子代表嘉義市、台灣出賽，看到他們在數學領域上成就自我、發光發熱，為自己的人生帶來非凡的意義，並為城市爭光、為台灣爭光。

邱暐宸說，他遇到數學問題會請教老師，利用網路找題庫練習解答，更利用臉書找社團，詢問線上老師得到解答，或與臉書上的同好討論數學解法，此次參加國際賽，主辦單位舉辦「文化之夜」活動，與不同國家選手進行文化交流，台灣隊表演《你是我的花朵》，吸引各國的選手衝上台同樂，令他印象深刻。

黃鈵棋說，從小就接觸數學書籍，有空就上數學社團，發布數學解法跟線上發問、尋找解答，樂在數學研究。

陳昱綸說，這次參賽個人數學進步很多，發現有些題目很新，知道自己該往哪方面練習。3名學生出國比賽，看到台灣的國旗在國際賽會飄揚，心中滿滿的感動。

市府教育處表示，2019國際數學競賽（SAIMC）8月1至6日在南非德班舉行，全球五大洲28個國家報名，國小63隊、國中61隊，共500多名好手參賽，台灣有28名選手，包括16名國中生及12名國小生，台灣隊個人賽共獲得3金9銀5銅9佳作，隊際比賽2冠軍4亞軍1季軍，團體比賽2冠軍1亞軍，國中A隊榮獲競賽總季軍。

(中時 )