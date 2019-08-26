◎小英認錯了！購買紐辦是扁朝政績

蔡英文總統日前在台中舉行「辣台派」開講，提及中華民國駐紐約辦事處購買一整棟大樓，是她在擔任行政院副院長時「展現氣魄」所推動的「願景」。但遭前總統陳水扁打臉，而剛剛蔡英文也在臉書表示，紐辦的確是前朝政績，是前行政院長游錫堃任內決定。「這幾天回去查了資料，我的印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒」。

◎別錯過這4項補助 9月新制一次搞懂

9月起有多項新制以及福利補助上路，其中補助方面包括：內政部推動租屋金補貼、秋冬國旅補助以及孩童托育、學費補助等等，提醒符合資格的民眾千萬別錯過，下方就整理出各項新制與福利，讓大家一次搞懂！

◎假中醫隨機詐騙 5千元鹿茸賣10萬

新北市淡水區出現假中醫謊稱鹿茸藥酒能治百病，許姓夫妻在街頭隨機尋找年紀大的民眾，假意噓寒問暖，以自己摔斷腿痊癒取信被害人，推銷鹿茸藥酒能減緩膝蓋退化、保健腎臟，檢警調查，許等3人以同樣手法詐騙至少7人，還將每台斤5000元的鹿茸轉賣10萬，依違反藥事法等罪提起公訴。

◎近40萬人自認沒病 健檢才知有問題

不查不知道，檢查之後嚇一跳！2017年國內成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自認沒有「3高」、心臟病與腦中風等病史的民眾，在接受成人健康檢查後，將近40萬人自認沒病者驗出血壓高。

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(中時電子報)