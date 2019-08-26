容祖兒紅館19場演唱會24日圓滿結束，尾場兩度Encore，唱到凌晨約12點40分才結束，足足唱了4小時，由於19場個唱晚晚超時，據悉罰款逾百萬港幣，打破紀錄；對於何時來台開唱？她今表示：「看台灣的朋友支不支持，也會努力跟公司爭取，希望很快可以。」意外的是，今年初與前男友劉浩龍分手的她，近日被爆她秘戀人夫，對象是歌手王菀之的小叔Gavin So，且被拍到兩人在香港進入一棟大廈三個多鐘頭；對此，容祖兒26日回應：「有好消息會告訴大家！」

容祖兒26日傍晚起床，即被告知緋聞一事，她透過經紀人回應：「剛睡醒就嚇醒啦！Gavin是我其中一個兄弟，真不好意思又拖了另外一位兄弟落水， 我們都是一班朋友一起玩的，我們絕對沒發展的機會，知道大家對我的感情沒有著落也好緊張，但我有好消息一定會告訴大家的，正如我演唱會所說，我現在single，絕對開放歡迎大家有很好介紹給我。」

(中時 )