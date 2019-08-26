活動邀請身障團體代表、合約廠商代表共同公開揭示合約廠商資訊，會中由以行動話劇方式說明「廠商代償墊付服務計畫」服務。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府整合輔具申請流程，已陸續和40多家合法輔具廠商、門市、公司合作簽訂合約。（謝瓊雲攝）

輔具輕鬆Pay，配合中央要求，彰化縣政府改善輔具費用補助流程，讓全縣身心障礙者只要憑縣府評估後的核定函公文，就能到簽約的合法輔具廠商支付差額後直接購買到輔具，不必再自籌高昂的全額款項。

26日縣府中庭「補助光世代、輔具輕鬆pay」記者會上，縣府祕書長賴振溝、社會處長王蘭心和全縣各社福機構代表都出席，呼籲更多廠商簽約加入，提供身障朋友更好、更快速的服務。

賴振溝指出，縣長王惠美對於弱勢、身障朋友十分重視，整合全縣2大輔具服務中心與8個服務據點，改變流程，過去身障者必須先以全額購買輔具後，再向縣府辦理核銷申請補助，如今縣府主動和合法的輔具廠商簽約合作，簡化流程，改由廠商代償墊付，再自行向政府核銷，身障朋友只要在收到核定函後，補差額便能購買輔具。

王蘭心舉例，彰化縣輔具資源中心專業評估人員與社工到府進行評估，確認申請人適合何種款式輔具後，假如電動輪椅實際售價為3.2萬元，而核定函中補助金額為2.5萬元，申請人只需再付7千元差額，就可以立即將電動輪椅買回使用，後續由合約廠商負責核銷申請補助款。

王蘭心表示，過去這項便民服務只限定在長照福利，但多數身心障礙者有相同需求，且更可能申請人兼具長照和身障資格，因此配合中央政策提早調整流程，減輕民眾的經濟壓力，更大大提升有需求者買輔具的時效性，縣府已陸續和40多家合法輔具廠商、門市、公司合作，9月30日前都受理簽約申請，歡迎更多輔具廠商加入代償墊付服務行列。

(中時 )