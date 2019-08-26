高雄巿長韓國瑜因為日前一場演講被質疑學歷，對此，他25日晚間在臉書公開「東吳英語系畢業證書」自清，連大學同班同學黃國雄也PO出同學團體照和通訊錄，證明韓國瑜的確是東吳英文系日間部學生，後來連主持人利菁也被爆出是他的同學，意外掀起討論。

韓國瑜學歷風波延燒，意外爆出天后主持人利菁也是他的同學，對此，利菁透過經紀公司伊林娛樂表示，她本來真的沒有印象，因為自己大學時膽子很小，也沒有口才，是個很害羞的人，也鮮少跟同學互動，雖然自己不談政治，「但如果同學有需要，一定會幫忙！」

利菁說，她自己10多年前也曾因學歷問題遭抹黑霸凌，被人懷疑她是否真的念過東吳英文系，由於自己確實沒有畢業，所以當時就曾公開出示過在學證明之類的文件。她後來上星座專家唐綺陽的節目時，唐綺陽安慰開示她：「我們從事演藝圈、媒體界工作，都是因為有人很喜歡妳，才會有人去爆妳的料，不用太在意，這些其實都是磨練過程，將來會有福報」。身為被抹黑過來人的她，現在也要把這些話送給韓國瑜，勸他不用太在意。

利菁還透露，算命老師曾說過她不太旺父母，但旺夫、旺老闆、旺同學，「我的同學怎麼都那麼有出息啊，同學中有前台中縣議長、台大醫師、媒體總監」，基於同學情份，如果韓國瑜之後有什麼問題或需要，她也會幫忙，如果想要見一面也可以。

(中時電子報)