想到 包浩斯，我們會想到現代建築、巴塞隆納椅！2019年適逢包浩斯創校100週年。台灣設計館也選在夏末在松菸文創中心開展， 從 包浩斯歷史、設計理念、經典建築！從德國到亞洲，台灣也有「包浩斯」！看各領域設計師玩創意，「 包浩斯夜市」裡大玩套圈圈！珍珠奶茶、鹹酥雞更繽紛！

台灣「珍珠奶茶」揚名海內外，設計也能玩出新花樣！

這次展覽劃分為4個展區，以及規劃S型觀展動線，從深入淺出的理論介紹，到設計師結合當代案例的古今對話，精心呈現多種面向，讓民眾循序漸進地了解百年包浩斯；為了更貼近現今你我生活的型態，將台灣隨處可見的藍白條紋帆布、塑料板，經過包浩斯語言轉化，成為貫串展場的視覺元素。

「包浩斯X設計師」展區一隅，18位設計師分享包浩斯對創作歷程的影響。（圖取自台灣創意設計中心官網）

「包浩斯在亞洲」我們就生活在包浩斯中！透過文獻梳理與調查，發現亞洲的常民文化中，也存在著與包浩斯相似之處。在這個展區中展示非官方的研究，以及有趣的小發現。期望觀眾重新檢視生活周遭，發現日常裡的包浩斯美學。

用減法設計詮釋傳統夜市的招牌景致！

「包浩斯夜市」以18組設計師一起擺攤，策展團隊運用包浩斯「實踐與實作」的精神，重新思考台灣夜市。 Cizoo用心現地製作，將台灣五花八門的招牌景致轉化為玲瓏剔透的幾何色塊，將人們共同的生活記憶凝結成光影的裝置。另外，知名平面設計團隊「三頁文設計」與「洋蔥設計」也帶來全新海報創作，將夜市裡的符號與風土民情注入包浩斯的表現形式。這些多元跨界實驗性作品，讓展區顯得大膽前衛。

展區還有3大互動裝置，包括「康丁斯基問卷牆」，從紅、藍、黃三種顏色。邀請民眾選出心目中的理想組合，並親手貼在牆面上，每張貼紙都成為康丁斯基實驗的驗證。

最具台灣味的「包浩斯夜市」，展現台灣設計的活力。（圖取自台灣創意設計中心官網）

「包浩斯套圈圈」 最台的設計實踐 用簡單對抗世界的複雜！「從來沒想過包浩斯可以這麼台！」在包浩斯夜市展區裡，不可錯過的是，柏成設計與Project on Museum聯手打造的裝置作品，將三原色與基本圓形套用於傳統遊戲中，互動形式簡單與輕鬆，讓一家大小從遊戲中，探索色彩和形狀間微妙的關係，了解包浩斯美學精髓。

「今晚吃甚麼？」 三餐老是在外 吃一頓包浩斯大餐！「PEGA和碩設計」在包浩斯夜市裡，打破框架的邏輯思路，整合該公司知名的隱形燈，設計了一座LED燈管牆面，將珍珠奶茶、鹹酥雞、芒果剉冰等台灣小吃的造型簡化，以減法思考描繪抽象線條，再透過新媒體技術，讓觀眾拉動感應器時，LED圖形將會隨機明滅，互動效果相當有趣。

「包浩斯然後呢」特展記者會，建築大師潘冀（右二）、策展單位邱柏文（右七）、台創董事長張基義（右二）與參展設計團隊合影。（圖取自台灣創意設計中心官網）

「包浩斯 然後呢」特展

展期│8月23日~11月3日 09:30 - 17:30（每週一休館）

地點│台灣設計館01、02、03展區(松山文創園區 松菸口)

(中時電子報)