台北地檢署首波偵結起訴國安私菸案，今天下午將在押的國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人移審台北地院，北院下午抽籤由至股法官楊世賢承審，北檢由對應的公訴檢察官徐名駒與偵查本案的檢察官黃偉2人一同蒞庭。

北院晚間將開庭審理，決定吳、張2人是否繼續羈押。

徐名駒是司法官38期結業，他自8月28日將由原本公訴事務轉為偵查事務，因此他只參與這次開庭，也就是說，北檢私菸案的公訴檢察官，要等28日事務分配後才能確定。

(中時 )