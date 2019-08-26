私菸案 承辦檢察官協助蒞庭 17:392019/08/26 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署首波偵結起訴國安私菸案，今天下午將在押的國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人移審台北地院，北院下午抽籤由至股法官楊世賢承審，北檢由對應的公訴檢察官徐名駒與偵查本案的檢察官黃偉2人一同蒞庭。 北院晚間將開庭審理，決定吳、張2人是否繼續羈押。 徐名駒是司法官38期結業，他自8月28日將由原本公訴事務轉為偵查事務，因此他只參與這次開庭，也就是說，北檢私菸案的公訴檢察官，要等28日事務分配後才能確定。 (中時 ) #檢察官 #公訴 #事務 #私菸 #偵查 也許您會感興趣 推薦閱讀 小金庫購私菸 檢籲深喉嚨協查 04:102019/08/22 社會新聞 國安私菸案偵結 邱彰信、吳宗憲20餘人起訴 09:112019/08/23 社會 國安私菸2羈押軍官 同袍募款應急 09:462019/08/23 社會 國安私菸案偵結 起訴緩起訴名單在此 11:372019/08/23 社會 國安私菸案 北檢起訴事實 11:422019/08/23 社會 國安私菸案首波偵結21人 餘另案偵辦 12:082019/08/23 社會 私菸案4員工被起訴 華航：提供法律協助 12:592019/08/23 生活 國安私菸起源於他 久安專案行政官 13:072019/08/23 社會 私菸案 吳宗憲「運輸」私菸 最重可罰600萬元 07:132019/08/26 社會 私菸「五鬼搬運法」最重可判無期 07:302019/08/26 社會 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 刑案 時速192！基平隧道上演玩命關頭 車主挨罰2萬4 - 萬象 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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