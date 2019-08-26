台南市警二分局民權所警員吳祥志日前處理一起酒吧客人鬧事糾紛，遭已泥醉的酒客抓傷並辱罵三字經，林男遭辦妨害公務另吃上傷害與公然污辱官司，事後委託律師願與吳員和解，吳員要對方將和解金捐給社福團體，他26日收到對方捐款傳真，立刻簽撤告文件，為警界豎立良好風氣。

台南市鬧區夜店多，警方深夜時段經常需處理酒客妨害公務案件，34歲的林姓男子最近工作、感情都不順遂，15日凌晨1時許獨自到中西區永福路上一家酒店飲酒，卻發起酒瘋與店內客人起口角衝突。

警方獲報前往處理，見林男已被推出店外，差點被酒客圍毆，仍出言挑釁，只好將他帶回派出所管束。

林男已醉到失控，不僅不服管束，在派出所踹桌、怒罵，警方出動4名警員才將他制伏，其中吳祥志肢體被抓傷，且遭林男辱罵三字經，將他依照妨害公務罪送辦外，另提告傷害與公然汙辱罪。

林男事後委託律師表達和解，並願付給和解金，林男要對方將錢匯給社福團體，26日收到對方捐款給喜憨兒基金會的傳真，立刻簽下撤告文件。

吳祥志從警11年多，遇過7、8件妨害公務案件，個人從未拿過和解金，作風被稱讚是為警界樹立良好風氣。

他表示，很不愛偵辦類似案件，但事關國家法益與警察尊嚴，不得不處理。很多時候，他只要求對方一句道歉，或者要對方捐錢給社福單位，給他「作完壞事後，也作一件好事」的機會。

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(中時 )