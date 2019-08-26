主婦聯盟有55％員工屬於中高齡，經由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心協助，向政府申請中高齡職務再設計補助計畫，獲得補助購置放大鏡、電腦大螢幕等多樣輔具，協助創造更友善銀髮職場。

台灣於2018年已正式進入高齡社會，再加上少子女化，勞動力短缺的危機日漸浮上，國內許多企業開始思考，如何留用中高齡員工及運用銀髮人力補足人力的不足。

主婦聯盟55％員工屬於中高齡，銀髮族更超過2成，所以就更重視職場環境是否友善這些銀髮員工。主婦聯盟沈經理表示，該公司銀髮員工本來就多，所以整個職場環境上自然而然就會思考到這些年長者的需求，像是電腦大螢幕、平板推車，還有彈性工時等。

沈經理表示，銀髮族比較重視健康和食安問題，也非常熱情、惜福，樂於分享健康觀念給客人，而銀髮族社會歷練夠、處事圓融，又有各種專業能力，所以只要具備公司職務所需的職能，對公司能有所貢獻，公司都很樂意任用銀髮員工。

他也提到，非常感謝銀髮中心提供中高齡職務再設計補助計畫，幫助他們重新全面審視工作流程，並提供輔具，解決銀髮員工工作上的困境，提升他們的工作能力和效率。

沈經理笑稱，自己就是個工作32年的退休族再就業的例子，退休前曾在製造業公司擔任人資主管多年，二年前退休後，時常遊山玩水的，日子過的倒也舒適愜意，只是日子一久，無聊感倍增，又想到自己還有一身職場好功夫，就很想再貢獻自己所學，將經驗傳承給更多人。

銀髮中心表示，歡迎有求才需求或是需要提供中高齡職務再設計補助計畫的企業雇主可至銀髮資源網查詢，或電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878尋求協助，一起創造更友善銀髮職場。

(中時 )