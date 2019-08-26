北市一名幼教女老師大頭貼遭應召集團盜用，前年7月14日警方破獲林姓賣淫女等人，《蘋果日報》呂姓記者明知照片並非賣淫女，還刊登在被盜用的照片，女老師被人指指點點，氣得她求償100萬。士林地院審結，報紙雖有說明「頭像都是盜用其他正妹照片來攬客」但未打馬賽克，保護女老師的肖像，判決記者與蘋果日報應連帶賠償30萬，並在網站、臉書粉絲專頁刊登道歉啟事3日，可上訴。

女老師認為，《蘋果》刊登標題「性交易被逮女辯稱，第一次接客就被抓」，讓他的朋友誤以為賣淫女狡辯，照片女子大頭貼從事性交易，鄰居、親友在她背後指指點點，致她身心飽受折磨。

但蘋果委任律師稱，報導涉及刑事案件與公共利益相關，是大眾關心的議題，照片是警方提供遭盜用的照片，圖說都已經說明。

但判決指出，圖說的字體和標題、內文大小不成比例，讓民眾第一印象記得照片女子涉賣淫，而且，公眾關心的議題不須公布林女的LINE帳號和照片，讓大眾相信報導的真實性，或者可以將「正妹」的照片打馬賽克，但記者並未處理，已損害女老師的名譽，與公共利益無關。

社會對於幼教老師以身作則有相當期待，報導讓人誤解圖片中的賣淫女就是女老師，已損害女老師的名譽權，判決蘋果日報和記者應連帶賠償女老師30萬，並刊登道歉啟事。

(中時 )