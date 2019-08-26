藝人紀言愷（JR）女兒晴晴即將滿月，他就要立刻啟程赴馬來西亞拍攝電影《中文俠》近一個月，出發前特地和女兒一同拍攝親子寫真留紀念，他謙稱因忙於照顧妻女已經疏於健身，但穿著白背心的他依然露出健壯手臂，雙手抱著女兒餵奶的模樣，徹底散發慈父神情。

照片中還出現師妹阿喜送的獅子王玩偶，因2人原本相約一起去欣賞音樂劇《獅子王》，沒想到JR老婆Lucy當天早上陣痛，JR因陪在老婆身邊錯過該場次，但阿喜前往欣賞之餘不忘特別買『小獅王辛巴』 玩偶送給獅子座的晴晴，赴月子中心探望JR一家人時還搞笑說：「看了這麼可愛的小寶寶，真想明天就去找個人快點生。」

JR在《中文俠》飾演馬來西亞華僑，耍痞使詐唯利是圖，不但狠騙男主角，更派出妹妹詐財，是從未嘗試過的角色，但最大的挑戰是要改變口音，他必須讓中文帶點馬來腔，這也是他的第一次為戲調整說話方式，最近不斷在日常生活中練習，同事經常聽到他的怪腔怪調，相當逗趣。

(中時 )